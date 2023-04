Sono passate poche settimane dall’arrivo nelle sale di Super Mario Bros. - Il Film e da FAO Schwarz a Milano parte il Super Mario Week-End, il 29 e 30 Aprile 2023 con due giorni di sfide e divertimento.

Il negozio - icona di giocattoli che in Italia ha trovato la sua sede a Milano in via Orefici 15 - accoglierà gli appassionati con un team Nintendo attraverso postazioni di gioco Nintendo Switch che accompagnerà gli appassionati di tutte le età alla scoperta di alcuni tra i titoli di Super Mario più appassionati. Si tratta di Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros. U Deluxe.

Ma non è tutto, perchè ad accogliere i partecipanti ci sarà anche il team Jakks Pacific che permetterà di provare il brivido di guidare il nuovissimo Kart radiocomandato di Super Mario e permetterà di scoprire tutti gli action figures ed i playset del mondo Nintendo dedicati a Mario ed i suoi amici.

Sabato 29, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, sarà presente anche il character di Super Mario per incontrare e salutare tutti i suoi fan. Si preannuncia insomma, un weekend di gioco, sfide e divertimento.

Non mancherà l’accoglienza dello staff FAO Schwarz, con gli iconici soldiers in divisa rossa, pronti ad aprire le porte delle meraviglie.