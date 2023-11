Fantasmi, segreti e misteri: conoscete il poltergeist dell'Emilia Romagna?

Girando per lo stivale si possono ascoltare storie di spettri di ogni tipo: bambini morti tragicamente, nobili assassinati, spiriti di caduti in guerra. Come quelle del Castello di Rivalta, uno dei castelli più antichi dell'Emilia Romagna.

Nel XVIII secolo, il Castello di Rivalta, situato nella provincia di Piacenza, fu teatro di un atroce delitto. Il protagonista, Giuseppe, era il cuoco personale dei Conti Zanardi Landi, che lì abitavano da secoli.

Giuseppe era famoso per le sue eccellenti ricette ma anche per la sua infedeltà coniugale. Infatti, aveva una relazione con la moglie del maggiordomo, che una volta scoperto il tradimento e decise di vendicarsi.

Una notte, il maggiordomo sorprese Giuseppe nella cucina del castello e lo aggredì con un coltello. Dopo averlo ferito a morte, lo trascinò fino al pozzo e lo gettò nel fondo. Il cadavere di Giuseppe rimase nascosto per molto tempo, tuttavia il suo spirito non trovò pace. Si racconta infatti che ancora oggi si possa avvertire la sua presenza nel castello, soprattutto nelle ore notturne.

A volte si sentono rumori di pentole e stoviglie, come se Giuseppe stesse preparando i suoi piatti speciali. Altre volte invece raccontano i passanti si vedono le luci accendersi e spegnersi da sole, o gli elettrodomestici funzionare senza corrente.

Alcuni visitatori hanno anche raccontato di aver sentito il battito del suo cuore provenire dal pozzo, o di aver visto il suo volto riflesso nelle finestre. Il fantasma di Giuseppe è considerato un poltergeist, ovvero uno spirito dispettoso e rumoroso.

Il Castello di Rivalta è uno dei più antichi e suggestivi della regione Emilia-Romagna, ed è aperto al pubblico per visite guidate e pernottamenti.

Il castello è anche famoso per ospitare un altro fantasma, quello di Pietro Zanardi Landi, ucciso nel XIV secolo da un parente per questioni ereditarie. Il suo spirito vagò nel castello fino al 1890, quando i suoi discendenti riacquistarono il possesso del maniero.