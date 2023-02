FantaSanremo: il festival della canzone diventa un meme da due milioni di iscritti

Manca davvero pochissimo al festival di Sanremo: la 73° edizione della più importante manifestazione della canzone italiana prenderà il via il 7 febbraio, tra meno di una settimana. Così, dopo l'annuncio degli ospiti internazionali di Sanremo da parte di Amadeus, la palla è passata ai fan, la cui trepidazione sembra ormai incontenibile.

Non è dunque un caso che, in questo clima, sia ripresa la "mania" del FantaSanremo. Lanciato nel 2021 da un gruppo di amici che si sono conosciuti al Bar "La Papalina" di Porto Sant'Elpidio, il "fantacalcio" del Festival della Canzone Italiana è diventato lo scorso anno un vero e proprio tormentone, spingendo gli artisti in gara alle azioni più strampalate, tra flessioni in diretta e invocazioni al "Papalina" in eurovisione.

Quest'anno, però, la portata del fenomeno è persino maggiore: il Corriere della Sera, infatti, spiega che FantaSanremo ha superato i due milioni di iscritti. Un numero da record, che quadruplica le 500.000 partecipazioni del 2022 e troneggia sulle 50.000 scarse del 2021. Il successo del gioco sta, da una parte, nell'enorme risalto che gli è stato dato sul palco dell'Ariston lo scorso anno, e dall'altra nelle regole strampalate quanto immediate, divertenti e comprensibili da tutti i giocatori.

Per partecipare a FantaSanremo basta iscriversi ad una web app, creare una squadra di cinque cantanti e gruppi e sperare di aver "indovinato" il podio, o quantomeno di aver azzeccato la combinazione che garantisce più punti. Ogni cantante, infatti, ha un "costo" in crediti, e ciascuna rosa di cinque artisti può essere composta con un massimo di 100 crediti. Vince chi, sfruttando al meglio i crediti a sua disposizione, crea il team che ottiene più punti sul palco di Sanremo.

Una formula semplice ma vincente, al punto che FantaSanremo ha ottenuto degli sponsor di peso per l'edizione 2023: parliamo di nomi come Lavazza, Pandora, Crodino, Philadelphia e Ticketone. Il successo di FantaSaremo, però, non è passato inosservato alla concorrenza: anche Spotify ha lanciato il sito web Sanremo By Spotify che, con un procedimento leggermente diverso da quello del popolare "fanta" del Bar Papalina, vi permette di cercare di prevedere i vincitori del Festival e la loro posizione sul podio.