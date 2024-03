Se siete dei fan LEGO, quest'app è perfetta per la vostra collezione!

Dopo avervi spiegato come creare la vostra minifigure LEGO personale online, vogliamo darvi un nuovo spunto per i vostri prossimi progetti. Lo sapete che esiste un'app che può "scannerizzare" la vostra collezione di mattoncini danesi e indicarvi uno o più set da costruire con i pezzi a vostra disposizione?

L'app si chiama BrickIt ed è disponibile già da un po' di tempo. Tuttavia, solo un video dello YouTuber QuickTips for iPhone l'ha resa davvero famosa. Il funzionamento di BrickIt è molto semplice: una volta aperta l'app, dovrete spargere i vostri mattoncini LEGO sul pavimento (occhio a non calpestarli!) e fotografarli attraverso l'applicazione.

Fatto ciò, lasciate che sia l'algoritmo di BrickIt a fare la sua "magia": esso analizzerà l'intera collezione di LEGO che avete sparso sul pavimento, distinguendo ogni singolo pezzo per forma, colore e dimensioni. Fatto ciò, l'applicazione confronterà i vostri pezzi LEGO con l'enorme numero di modellini presenti nel suo database, suggerendovi una o più costruzioni da realizzare con i mattoncini a vostra disposizione. Una vera e propria manna dal cielo per chi possiede tanti mattoncini LEGO sfusi e non sa cosa farsene! Se volete, potete dare un'occhiata alla breve videoguida su BrickIt pubblicata dagli sviluppatori del software: la trovate in calce a questa notizia.

I creatori dell'app, infine, spiegano che "BrickIt è un'app. Scansiona una pila di mattoncini, li identifica uno per uno e ti dà delle idee su cosa costruire con questi ultimi. Poi ti permette di condividere le tue creazioni con altri fan. Una volta che avrai scelto quale creazione realizzare, BrickIt ti darà delle istruzioni meticolose su come costruirle, ma potrai anche decidere di non seguirle. BrickIt ha delle funzioni Pro a pagamento ed è disponibile sia su iOS che su Android".

