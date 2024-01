Fan di Hayao Miyazaki a raccolta: questo set LEGO della Città Incanta è incredibile!

Dopo il successo globale di Il Ragazzo e l'Airone, Hayao Miyazaki e il suo Studio Ghibli puntano all'Oscar. Intanto, però, anche i "vecchi" film dello studio giapponesi sembrano godere di una seconda vita: questo set LEGO Ideas ispirato alla Città Incantata, per esempio, è stato apprezzatissimo dai fan!



Il set LEGO Spirited Away (il titolo internazionale della Città Incantata, il film che nel 2003 è valso l'Oscar al Maestro Miyazaki) ha infatti appena raccolto ben 10.000 Supporters su LEGO Ideas. Il successo del diorama è duplice: non solo esso ha raggiunto la cifra di 10.000 fan in pochissimo tempo (poco più di nove mesi, contro i 12-16 richiesti media), ma è anche il primo set del 2024 a superare il traguardo di Supporters necessari ad essere preso in considerazione per la pubblicazione.



Il set è stato realizzato dall'utente LEGOTruman ed è un mastodontico modellino da 2.612 pezzi: d'altro canto, si tratta di una riproduzione dell'intero complesso termale giapponese in cui è ambientata gran parte del film d'animazione! Oltre a degli esterni fedeli all'originale cinematografico, il set presenta anche uno spaccato dell'interno dei bagni dove si svolgono le avvenuture di Chihiro-Sen e di Haku.



Non a caso, infatti, LEGOTruman spiega che gli utenti potranno "entrare nell'ufficio di Yubaba, facendo attenzione a non firmare alcun contratto con la strega" o "aiutare Kajima a tenere calde le acque termali nelle caldaie", o ancora "cavalcare Haku in versione drago nel cielo notturno". Insomma, il modellino è pensato per offrire un'esperienza completa a tutti i fan del film Premio Oscar grazie alle sue otto camere interne realizzate ad hoc.



Come se ciò non bastasse, il set è stato pensato insieme a tre minifigure LEGO e ad altri sei personaggi, questi ultimi fatti di mattoncini. Le minifigure rappresentano Chihiro (sia in versione con la sua maglietta "umana" che con l'uniforme termale) e Haku in forma umana, mentre i personaggi costruibili sono il Senza Volto, Haku in versione drago, Kajima, Yubaba e lo spirito "Testa di Rapa".