Fan dei Goonies? Ora potete acquistare la casa del film ma vi costerà cara

Se persino il cast chiede a gran voce un sequel dei Goonies come Top Gun, vuol dire che la fanbase di questa icona degli anni '80 è ancora viva e vegeta. Indimenticabili le folli invenzioni di Data e suo padre, ma anche il complicatissimo campanello di casa Walsh.

E se vi dicessimo che gran parte di tutto ciò è attualmente in vendita ad Astoria, in Oregon?

Avete capito bene: la casa dei Goonies è attualmente in vendita per 1,65 milioni di dollari. Chiaro che l'appetibilità di questo immobile cult derivi in gran parte dalla pellicola di Richard Donner del 1985, ma a giudicare dalle immagini, è la villa stessa a rappresentare un oggetto del desiderio per chi è alla ricerca di una location da sogno per la propria vita, con una vista mozzafiato e una metratura particolarmente generosa.

L'agente immobiliare Jordan Miller, della John L. Scott Estate, racconta di essere stato letteralmente sommerso di richieste dopo la pubblicazione dell'annuncio, con telefonate non solo dagli States ma anche dal resto del mondo.

Quattro camere da letto, il leggendario attico tirato a lucido e non più pieno di cianfrusaglie impolverate. Tutta la proprietà, al 328 di 38th Street, risulta al suo interno irriconoscibile rispetto al film per via di un profondo restyling, ma i tramezzi sono tutti al loro posto e gran parte degli ambienti resteranno comunque perfettamente riconoscibili.

Che si nasconda proprio tra i nostri lettori il prossimo proprietario di casa Walsh? Chiunque sia, dovrà sicuramente scendere a patti con le migliaia di persone che ogni anno improvvisano pellegrinaggi verso questo luogo di culto cinematografico.