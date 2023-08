I fan amano Luxo Jr.: la lampada Pixar potrebbe diventare un LEGO!

Mentre LEGO celebra il centenario di Disney con un nostalgico set dedicato proprio a Walt Disney, sul portale LEGO Ideas è la lampada-mascotte della Pixar a candidarsi come prossimo set della compagnia dei mattoncini danesi. Le foto ufficiali, in effetti, sono bellissime!

Il set è stato presentato dall'utente Toby1Kenobi, che spiega che esso è dedicato a Luxo Jr., la lampada-mascotte Pixar che si vede nei titoli di testa di molte produzioni dello studio ormai parte della "grande famiglia" Disney. In passato, Luxo Jr. è stato anche protagonista di diversi cortometraggi Pixar, tra cui alcuni dei più amati dai fan dell'azienda.



Per questo, Toby1Kenobi ha reso Luxo Jr. un piccolo set LEGO, pubblicato nel mese di settembre 2022 su LEGO Ideas. Nel giro di poco meno di un anno, il diorama ha raccolto 10.000 supporters sulla piattaforma, e ora verrà preso in considerazione dalla casa dei mattoncini danesi per la vendita. Un buon segnale è il fatto che il set sia stato insignito del titolo di "Scelto dallo Staff" nel mese di aprile, il che ci lascia pensare che le probabilità per una sua release su ampia scala non siano poi così basse.



Il costruttore del set, purtroppo, non ha ancora rilasciato una lista delle di parti di Luxo Jr. e della pallina Pixar che lo accompagna, anche se dalle immagini a disposizione possiamo vedere chiaramente che il set è composto da un numero tutto sommato ridotto di pezzi, pari a qualche decina. Se fosse approvato così come è stato pensato dal creatore, dunque, il prodotto potrebbe essere venduto d LEGO ad un prezzo davvero basso.



In ogni caso, Toby1Kenobi ha spiegato che "ho cercato di migliorare la costruzione per molto tempo prima di pubblicarla, perché volevo che fosse la più accurata possibile rispetto al personaggio che vediamo al cinema di tanto in tanto. La lampada ha diversi giunti snodabili e può essere ruotata per assumere tantissime posizioni diversi. La testa ruota a 360°, mentre il corpo si può muovere avanti e indietro. Ci sono infinite possibilità per Luxo Jr.: potrete posizionarlo come preferirete".