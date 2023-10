Fall Out Boy stasera 20 Ottobre 2023 a Milano: la scaletta del concerto

A poche settimane dal concerto dei Blink-182 a Bologna, per gli appassionati di musica pop punk arriva un altro appuntamento imperdibile. Stasera, 20 Ottobre 2023, i Fall Out Boy faranno tappa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) con il loro So Much For (Tour) Dust, che porterà nel palazzetto italiano i pezzi tratti dal nuovo album bella band.

Ad aprire il concerto ci saranno i PVRIS ed il rapper Nothing, nowhere. Per quanto riguarda la scaletta dei Fall Out Boy, basandoci su quanto fatto nella leg americana del tour, dovrebbe essere a grandi linee la seguente:

Love From the Other Side

The Phoenix

Sugar, We're Goin Down

Uma Thurman

A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me"

Dead on Arrival

Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy

Calm Before the Storm

This Ain't a Scene, It's an Arms Race

Disloyal Order of Water Buffaloes

Heaven, Iowa

Hum Hallelujah

Headfirst Slide Into Cooperstown on a Bad Bet

Fake Out

Jet Pack Blues

I've Got a Dark Alley and a Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song)

Golden

Don't Stop Believin'

Save Rock and Roll

Baby Annihilation

Enter Sandman

Dance, Dance

Hold Me Like a Grudge

Pavlove

27

G.I.N.A.S.F.S.

My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)

Thnks fr th Mmrs

Centuries

Saturday

I biglietti sono disponibili direttamente su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita, a partire da 43,70 Euro per il secondo anello numerato ed arrivano a 75,90 Euro per il parterre in piedi.