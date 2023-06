Fabio Rovazzi svela il suo primo contratto discografico: "era da 1000 euro"

Non c'è solo la cena con John Cena tra gli impegni di Fabio Rovazzi (tralasceremo per ora le balere da riempire con "La Discoteca Italiana" con Orietta Berti), ma quest'ultimo è stato impegnato anche in un'intervista da cui sono emersi diversi dettagli non di poco conto. Tra questi, troviamo una rivelazione relativa al primo contratto discografico.

Il contesto in cui effettuare tali dichiarazioni è d'altronde perfetto, visto che tutto è avvenuto nell'ambito di un episodio YouTube del PORETCAST, il podcast dal grande budget di Giacomo Poretti (Aldo, Giovanni e Giacomo vi dicono qualcosa?). Infatti, rappresentando il nono ospite del Poretti nazionale e facendosi aiutare nella risposte dalla mamma, Rovazzi ha raccontato le origini della sua carriera musicale.

"La musica arriva in un periodo in cui facevo il videomaker. [...] In realtà sei quel p***a che filma le persone che si divertono in discoteca: questo era il videomaker quando è nata questa professione. [...] Ai tempi non c'era ancora la fiducia nel videomaker come ragazzo autodidatta che gira e monta i video", ha iniziato lo YouTuber.

Rovazzi poi continua: "Inizio a fare i primi video musicali. A un certo punto, incontro questi due ragazzi che sono Merk & Kremont. Tra l'altro, Kremont è il figlio di Raul Cremona. [...] Avevano appena firmato con un'etichetta mondiale di musica elettronica, che ai tempi aveva lanciato Martin Garrix e un po' di nomi dell'EDM. Vengono da me e mi dicono: "guarda, abbiamo questi due pezzi che dobbiamo fare uscire e ci serve il videoclip, ma non abbiamo soldi". [...] È un'occasione da un lato perché vado comunque sul canale di questa super etichetta, però in qualche modo dovevamo fare. Chiudiamo un accordo in cui gli chiedo praticamente di fare due basi musicali per me in cambio dei due videoclip".

Da lì è dunque nato "Andiamo a comandare", ovvero il brano uscito nel 2016 che ha di fatto dato il via alla carriera musicale dello YouTuber e che oggi conta più di 195 milioni di visualizzazioni su YouTube. "Non avevo mai cantato in vita mia. [...] Ero veramente spaventato. [...] All'inizio il pezzo andò male", ha raccontato Rovazzi.

Quest'ultimo ha successivamente spiegato che il primo passo per rilasciare il brano fu quello di andare dal distributore: a quanto pare, diverse etichette non erano convinte del progetto. "Il mio primo contratto discografico era da 1000 euro", ha affermato Rovazzi, sottolineando quanto all'inizio non sia stato esattamente tutto semplice.

"La cosa fondamentale è che la distribuiscano (la canzone, ndr) su tutti gli store digitali. [...] Il singolo non lo fai fisico. [...] Non è che compri il CD con una canzone. [...] Pubblichi sui digital store l'audio, poi il video musicale invece lo carichi su YouTube. [...] Le radio non volevano mandare il pezzo", conclude Rovazzi, illustrando quanto dal suo punto di vista sia stato il passaparola a rendere "Andiamo a comandare" un successo.

Tornando a noi, se avete intenzione di recarvi in qualche balera in questa estate 1973 (scusate: 2023) potreste voler tentare l'ascolto del brano La Discoteca Italiana con Orietta Berti, nel cui video ufficiale Rovazzi lascia trasparire tutto l'entusiasmo tipico di un 29enne che deve aver a che fare con generazioni con un po' di più anni sulle spalle. Speriamo solamente che il Piccolrovazzi riesca a uscire in modo consono dalla Balera dell'Ortica.