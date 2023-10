L'ex uomo più forte del mondo alle prese con l'Hub Curl: il video è impressionante

Il nome di Brian Shaw non risulterà nuovo a coloro che seguono il mondo degli sport di forza competitivi. Quattro volte uomo più forte del mondo, si è ritirato da questo mondo all’inizio dell’anno ed a quanto pare ora starebbe prendendo in considerazione l’idea di passare alle MMA.

Tuttavia, come dice il proverbio, il lupo perde il pelo ma non il vizio e per tale ragione di tanto in tanto non disdegna dal mostrarsi sul proprio account Instagram alle prese con esercizi di forza in cui mostra ancora una volta come non abbia perso il vizio.

In uno degli ultimi video pubblicati sul proprio account, il quattro volte detentore del titolo di World’s Strongest Man prova per la prima volta un esercizio che coloro che praticano sport di forza conosceranno bene per la sua complessità: l’Hub Curl che va ad allenare non solo i bicipiti e la forza ma anche la presa. Nel filmato, che trovate in calce, si vede Shaw eseguire l’esercizio con due dischi da 20 Chilogrammi con una facilità impressionane. “Non l’ho mai provato prima ma è stato divertente” afferma.

La clip farà sembrare l’esercizio semplice, ma non è così dal momento che a differenza di un normale curl non va a colpire solo il bicipite ma anche le mani, i polsi e gli avambracci, che spesso sono poco allenate.

Sempre a proposito di uomini più forti del mondo, qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato dell’allenamento di MMA di Eddie Hall. Anche Shaw seguirà la stessa falsariga?