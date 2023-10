L'ex uomo più forte del mondo alle prese con un allenamento di MMA: ecco com'è andata

Chi vincerebbe in uno scontro tra forza ed agilità? All’annosa domanda hanno cercato di rispondere l’ex detentore del titolo di uomo più forte del mondo, Eddie Hall, che dal 2020 ha cambiato radicalmente il suo corpo avvicinandosi al pugilato, ed il lottatore UFC Tom Aspinall.

Aspinall è attualmente al quarto posto nella classifica dei pesi massimi dell’UFC, e nel filmato si vede nelle vesti di maestro di Hall. L’ex strongman, alto un metro ed ottanta e con un peso di 150 chilogrammi, infatti segue un corso accelerato di MMA con Aspinall che dal suo canto è alto un metro e settanta e pesa 110 chilogrammi. La differenza di corporatura tra i due è importante ed Aspinall è noto in quanto è in grado di vincere i suoi match in poco tempo al punto che detiene il record per i cinque incontri più veloci dell’UFC.

L’allenamento inizia con Hall che capisce come distrarre e disorientare l’avversario con vari colpi che gli permettano di perdere l’equilibrio. Successivamente, gli viene spiegata l’utilità dei calci alle gambe che secondo Aspinall “sono tra i colpi più efficaci soprattutto nei pesi massimi” .

Il training si sofferma anche sull’aspetto mentale, ed a riguardo il lottatore UFC fa notare ad Hall che “se guardi le persone migliori in qualsiasi sport da combattimento, che si tratti di boxe, kickboxing, MMA, sono sempre persone intelligenti e sono sempre un passo avanti mentalmente rispetto al loro avversario”.