L'ex designer Apple Jony Ive reinventa il naso rosso per beneficenza

L’ex designer Apple Jony Ive ha partecipato alla sfida dell'associazione benefica inglese Comic Relief, che ogni anno mette in vendita un nuovo modello di naso rosso per devolvere il ricavato in beneficenza.

Il nuovo Red Nose è realizzato con materiali a base vegetale e si trasforma da una piccola mezzaluna piatta in una sfera di carta a nido d’ape. Questo re-design è stato definito da Comic Relief il “restyling più importante dal debutto del 1988”.

La vendita sarà effettuata nell’ambito del Red Nose Day, un evento annuale che viene trasmesso sulla BBC.

“Siamo cresciuti con Comic Relief e siamo orgogliosi di sostenere il loro straordinario lavoro”, afferma Jony Ive. “Questo nuovo e apparentemente semplice Red Nose è un piccolo oggetto che è stato favolosamente complesso da progettare e realizzare e ha coinvolto tutto il nostro team. Speriamo che porti un piccolo momento di gioia a tutti coloro che ne indossano uno”.

Coloro che lo acquisteranno (al prezzo di circa 3 Dollari) sul sito web dedicato riceveranno anche una custodia (vi ricorda le AirPods che proprio Ive ha progettato?) in cui riporlo.

Al di la dello scopo nobile, la notizia è interessante in quanto si tratta di uno dei primi prodotti mostrati da Jony Ive da quando ha abbandonato Apple nel 2019, dopo 30 anni.