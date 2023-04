Tutti gli eventi di maggio 2023 a Casa Xiaomi: dallo yoga al food

Xiaomi è ormai un marchio tech e lifestyle che in Italia non ha certo bisogno di presentazioni. Per legare ancora di più con il pubblico nostrano il brand ha rinnovato da poco la sua Casa Xiaomi, che nel cuore di Milano vi aspetta a maggio con un fitto calendario di appuntamenti.

La nuova Casa Xiaomi si trova in Piazza Pio XI 5 nello storico quartiere milanese delle Cinque Vie, un luogo completamente dedicato al binomio design-innovazione tecnologica in cui il brand cinese organizza un sacco di eventi di vario genere. A maggio 2023 ad esempio nei giorni del 2, 16 e 30 maggio Giulia Troilo vi aspetta per la sua Morning Yoga Class dalle 8:00 alle 9:00, perfetta per risvegliare i muscoli prima di andare al lavoro.

Il 4 e l'11 maggio sono giorni dedicati al food, dalle 19:30 alle 23:00 ci aspetta infatti l'evento In cucina con Chef Arrigoni. Tommaso Arrigoni, chef del ristorante Innocenti Evasioni di Milano, accompagnerà il pubblico in un mini corso di cucina e lungo un percorso gastronomico per imparare le basi di un menu "smart".

Il 10 e il 24 maggio è invece il turno di Scienza Espresso con Maurizio Melis dalle 9:00 alle 11:00. Seduti attorno a un grande tavolo i partecipanti faranno colazione assieme all'ospite del giorno che converserà con Maurizio Melis, divulgatore scientifico di Radio 24 - Il Sole 24 Ore.

Gli eventi non finiscono certo qui, il 13 e 14 maggio è tempo di Open House dalle 14:00 alle 18:00, un weekend dedicato alla progettazione. Il 18 maggio arriva invece Vincenzo Albano con Stand-In dalle 19:30 alle 21:30, uno spettacolo fatto di monologhi, riflessioni e punti di vista da parte di un comico quarantenne che fa i conti con la vita quotidiana.

Infine il 31 maggio chiudono in bellezza gli eventi del mese Pippo Ricciardi, Emanuele Tumolo e Antonio Piazza dalle 18:00 alle 23:00 con Comici in Piedi, una serata di stand-up comedy "al plurale". Tutti gli eventi sono su invito e fino a esaurimento posti, per saperne di più vi rimandiamo alla pagina eventi del sito Casa Xiaomi. Per partecipare è necessario chiedere maggiori informazioni e ricevere l'invito a partecipare.