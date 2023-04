Gli eventi auto del Fuorisalone 2023: da Hyundai a CUPRA

Il 17 aprile 2023 inizia una nuova edizione della Milano Design Week, evento di dimensioni gigantesche che al suo interno include il Salone del Mobile (18-23 aprile) e il Fuorisalone (17-23 aprile), che porta installazioni ed esposizioni in tutta la città. Come tradizione, anche il mondo automotive sarà grande protagonista quest'anno...

La parola "automotive" rappresenta ormai un universo formato da realtà più specifiche: non si parla solo d'ingegneria ma anche di design, di software, di sostenibilità dei materiali. Per questo motivo le automobili sono spesso protagoniste della Design Week, e in questo articolo vogliamo elencare i principali eventi relativi al mondo delle quattro e delle due ruote.

Partiamo dalla presenza di Hyundai al Fuorisalone 2023: il marchio sudcoreano è Main Partner della manifestazione e la sua nuova IONIQ 6 che abbiamo guidato nelle Langhe si potrà ammirare presso lo spazio SOLFERINO 28. Qui Hyundai ci darà un assaggio di come vede il futuro grazie all'installazione Elevators.

Anche Kia, brand parte di Hyundai Motor Group, sarà presente al Fuorisalone 2023: il marchio porterà in scena un'installazione artistica chiamata OPPOSITES UNITED, nome che riprende la filosofia di Kia intenta a "riconciliare gli opposti" sul fronte del design. Al Museo della Permanente prenderanno forma cinque grandi installazioni che hanno lo scopo di raccontare i principi del design a cui Kia si rivolge.

Anche CUPRA, il marchio automotive catalano del Gruppo Volkswagen, metterà a disposizione il suo CUPRA GARAGE di Corso Como 1 per un'installazione a tema design e sostenibilità aperta al pubblico. Missione dell'opera è trasmettere esperienze sensoriali uniche ai visitatori, le stesse che ispirano il marchio a realizzare le sue automobili.

Parlando di quattro ruote, sappiamo che la mobilità sarà sempre più elettrica in futuro, anche Plenitude + Be Charge sarà al Fuorisalone 2023 all'Opificio 31: l'installazione CONNECTIONS mira a far provare ai visitatori la forza della condivisione e l'opportunità di divenire rete. Quattro elementi tecnologici connetteranno il pubblico ai quattro pillar di Plenitude + Be Charge: SUSTAINABILITY, INNOVATION, FUTURE e MOBILITY.

Passando alle due ruote, alla Stazione delle Biciclette di Corso Lodi VELLO Bike metterà a disposizione le sue biciclette per farvi partecipare al tour del Fuorisalone: l'appuntamento è per il 18 aprile a partire dalle 14:30, è però prevista la pre-registrazione gratuita su Eventbrite.