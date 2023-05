Eurovision 2023, vince la Svezia ma che premio per Marco Mengoni!

Attesa dagli appassionati di tutta l'Europa, l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest è partita il 10 maggio 2023 e finalmente abbiamo una classifica finale: vince la Svezia con Loreen, ma tanta soddisfazione anche per il nostro Marco Mengoni.

Anche l'Italia, infatti, è nella lista dei premiati sul palco della M&S Bank Arena di Liverpool (scelta per via del conflitto in Ucraina che ha reso impossibile ospitare l'evento per il Paese vincitore del 2022), ma a conquistare l'ambito microfono di vetro è stata la ballata pop "Tattoo" di Loreen, che diventa anche la prima donna a vincere l'Eurovision per ben due volte.

Per lo storico record di Loreen sono stati necessari 583 punti, ma oltre alla sua seconda vittoria personale si tratta della settima per il suo Paese, che passa al primo posto insieme all'Irlanda per numero di vittorie complessive.

Come dicevamo, anche Marco Mengoni si è tolto la sua bella soddisfazione, vincendo il premio per la migliore composizione e piazzandosi al quarto posto con 350 punti, dietro a Israele (362) e alla Finlandia (526), in uno spettacolo finale esaltante, che ha visto sfilare sul palco anche il leggendario batterista dei Queen, Roger Taylor, per il lancio del nuovo singolo "Mountain" di Sam Ryder, chiaramente non in gara.

Il Paese ospitante, invece, si è piazzato penultimo mentre l'Ucraina ha registrato un ottimo sesto posto e i vincitori in carica della scorsa edizione, i Kalush Orchestra, hanno aperto la serata finale con la loro "Stefania" e la nuova "Changes".