Eurovision 2023 al via: i qualificati in finale e l'esibizione di Mengoni

Al via ieri sera la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, andata in chiaro su Rai 2. A rappresentare l’Italia c’è il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni con “Due Vite”, che si è esibito in una performance convincente che ha fatto breccia sul pubblico e gli spettatori da casa.

Ieri sera sono stati quindici gli stati ad esibirsi: Norvegia, Malta, Serbia, Lettonia, Portogallo, Irlanda, Croazia, Svizzera, Israele, Moldavia, Svezia, Azerbaigian, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Finlandia. Dieci di questi, avranno accesso alla finale dove sfideranno Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, oltre che l’Ucraina che lo scorso anno ha vinto il festival.

Alla fine, il televoto ha decretato che in finale ci andranno le seguenti nazioni:

Norvegia: Alessandra – “Queen of kings”

Serbia: Luke Black – “Samo mi se spava”

Portogallo: Mimicat – “Ai coração”

Croazia: Let 3 – “Mama šč!”

Svizzera: Remo Forrer – “Watergun”

Israele: Noa Kirel – “Unicorn”

Moldavia: Pasha Parfeni – “Soarele şi luna”

Svezia: Loreen – “Tattoo”

Repubblica Ceca: Vesna – “My sister’s crown”

Finlandia: Käärijä – “Cha cha cha”

La scelta di stabilire la graduatoria solo attraverso televoto e non tramite giuria è stata presa per evitare accordi tra le nazioni. A votare sono stati tutti i paesi in gara (insieme alle Big Five già in finale).

La seconda semifinale è in programma stasera alle ore 21 su Rai 2, commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.