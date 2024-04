Ad Eurocucina 2024 Whirpool, Hotpoint ed Indesit presentano le ultime novità del built-in

Ad Eurocucina 2024 i brand Whirpool, Hotpoint ed Indesit hanno presentato le novità per il segmento buit-in, che combinano design e performance allo scopo di migliorare la vita quotidiana delle persone con tanti prodotti e soluzioni per la casa.

Whirpool ha lanciato la nuova Kitchen Suite WCollection di elettrodomestici, che mixa funzionalità all’avanguardia, stile ed eleganza con un innovativo design e funzioni avanzate che hanno l’obiettivo di liberare la mente semplificando le azioni quotidiani e consentendo alle persone di concentrarsi su ciò che è più importante. La collezione è composta dal nuovo forno WCollection con sonda Food Sensing Probe dotata di Tecnologia 6° Senso, la prima di questo tipo in grado di monitorare cottura dei cibi, impasti e basi liquide. Il nuovo forno è dotato anche di funzioni come la cottura a vapore, la cottura sottovuoto e la frittura ad aria con la funzionalità AirFrying. Presentato anche il nuovo forno compatto WCollection con ampia capacità interna e funzione Cook3 che permette di cuocere su tre livelli senza che si mesclino sapori ed aromi. Presenti anche le funzioni Crisp e CrispFry ed una sonda per la temperatura. Sulla nuova gamma è presente anche il sistema HeatControl che permette di selezionare facilmente la temperatura esatta per la ricetta, in modo tale da mantenerla costante.

Hotpoint invece ha presentato la Home Collection, la kitchen suite da incasso, ma anche il nuovo forno ad incasso Hotpoint con funzione AirFry e l’impostazione pizza a 310°C, oltre che la funzione Active Stream che offre tre livelli di cottura. Lo stesso brand ha anche tolto il velo da un nuovo forno compatto con microonde con tecnologia Dynamic MultiFlow che consente di cucinare in modo uniforme fino a 3 livelli diversi in un’unica cottura, senza mescolare odori e sapori e garantendo un risparmio di tempo ed energia. Le funzionalità Dynamic Crisp e CrispFry consentono di ottenere piatti croccanti, al forno o arrostiti, e salutari anche senza l’aggiunta dell’olio.

Infine, Indesit ha presentato il nuovo forno che riflette al filosofia DoItTogether del brand che vuole render i lavor domestici più semplici, ed è dotato anche delle funzioni Turn&Go e Turn&Go Stream che permettono di attivare le modalità di cottura di un’ora del forno, grazie ad un’interazione minima con l’elettrodomestico e programi di cottura progettati per semplificare la vita quotidiana.

“Non c’è modo migliore di celebrare l’eccellenza in cucina se non partecipando a EuroCucina – il palcoscenico internazionale ideale in cui presentare il nostro modo di pensare il design. Come pionieri del "built-in", progettiamo elettrodomestici che vogliono superare le aspettative dei nostri clienti. Per noi, significa combinare tecnologie sostenibili con uno stile contemporaneo, per offrire eccellenza in ogni fase del processo, dai prodotti alle operazioni ai servizi dedicati ai nostri trade partner e consumatori finali. Siamo orgogliosi di essere presenti con il concept “Noi siamo il Built-in", che per noi rappresenta l'eccellenza nell'innovazione di prodotto e nei servizi dedicati ai nostri clienti e consumatori finali” ha affermato Paolo Lioy, vice president e managing director di Beko Europe.

