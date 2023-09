L'estate che non finisce mai: le migliori mete per stare al caldo a settembre e ottobre

Dopo avervi svelato qual è la meta gastronomica più gettonata del 2023 in Europa, è giunto il momento di fare i conti con la realtà. Il periodo delle ferie è finito per tutti. O quasi: se ancora non siete andati in vacanza, eccovi un elenco di mete da sogno con temperature estive anche a settembre e ottobre, perfette per un ultimo bagno!



La prima è Cipro, con temperature fino a 29°C anche tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Se volete visitare l'isola mediterranea avete diverse possibilità: una è quella di dedicarvi alla capitale Nicosia e alla sua storia complessa e stratificata, che ancora oggi unisce suggestioni greche e turche, nonché cristiane ortodosse, cattoliche e musulmane. Oppure potete decidere di alloggiare sulla costa e concedervi qualche giorno di mare in un Mediterraneo dalla temperatura ancora incredibilmente gradevole.



Segnalata anche tra le mete da non perdere di settembre 2023, Malaga è una delle città perfette per una vacanza a fine estate. La città è nota per le sue spiagge, tra le quali spicca sicuramente la Malagueta, ma è anche un centro culturale e artistico di prim'ordine: tra i vicoli del centro, infatti, troviamo la Casa Natale di Pablo Picasso e l'Alcazar di Malaga, un'antica fortezza utilizzata dai Mori per la difesa della città.



Torniamo ora in un'isola del Mediterraneo, perché anche Malta è una meta consigliatissima per un viaggio fuori stagione. La temperatura massima, in ottobre, è di 27°C: ciò vi consentirà di dedicarvi ad un po' di mare, tra una serata in discoteca e l'altra. Accanto alla vita notturna, però, l'isola è nota per il centro storico della sua capitale, La Valletta, che ancora oggi è considerato un sito patrimonio dell'UNESCO.



Infine, per una vacanza quasi-estiva anche ad ottobre una meta imprescindibile è l'isola greca di Rodi, che all'inizio dell'autunno ha temperature attorno ai 25-26°C. Quest'anno, un viaggio a Rodi potrebbe anche essere una scelta responsabile ed etica: dopo gli incendi che hanno devastato la Grecia quest'estate, infatti, molte strutture ricettive sperano di attirare turisti fuori stagione per rifarsi, almeno in parte, dei mancati incassi degli scorsi mesi.