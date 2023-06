Sarà un'estate difficile per chi viaggerà in aereo: è caos ritardi e cancellazioni

Mentre continuano i problemi con l’emissione del Passaporto e della CIE, l’Estate 2023 si prospetta difficile per coloro che si metteranno in viaggio in aereo. A riportare la situazione di caos è il Corriere della Sera, che fa un parallelismo con quanto avvenuto nelle estati immediatamente successive a quelle della pandemia.

Ad essere impattata da ritardi e cancellazioni è la compagnia di bandiera Ita Airways. La società specializzata Cirium osserva come nel maggio del 2022 Ita Airways fosse la quarta in Europa pervoli in orario, ovvero con arrivo non oltre i 14 minuti da quelli previsti.

Discorso diverso nel maggio 2023 dove Ita Airways non compare nemmeno nella top ten dei vettori in grado di rispettare le tabelle di marcia, con una percentuale al di sotto del 73%. Sui social network diversi viaggiatori hanno lamentato ritardi anche di 4-5 ore, e la compagnia aerea pur riconoscendo i ritardi ha rivendicato l’ottavo posto tra quelle tradizionali più puntuali in Europa.

A dimostrazione di come la situazione sia difficile, arrivano anche i dati di Eurocontrol: nella settimana dal 15 al 21 Giugno 2023, sono decollati in orario meno di sei voli su dieci (pari al 57,4%) ed atterrati in orario meno di sei su dieci (64,1%). I dati sono comunque in miglioramento del 3,6-3,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma peggiori del 9,1% se confrontati a quelli del 2019. In Italia la puntualità di partenza è stata del 54,1%, mentre quella di arrivo del 66,4%.

Alla base di tali ritardi c’è l’intasamento dei cieli europei ma anche la chiusura dello spazio aereo sull’Ucraina e la maxi esercitazione Nato sopra la Germania che ha ridotto lo spazio a disposizione. A ciò si aggiungono anche gli scioperi di varie categorie ed i ritardi nella consegna dei nuovi aerei. In alcune regioni d’Europa si è anche abbattuto il maltempo che costringono i piloti a fare giri più lunghi per evitare le perturbazioni.