Esistono orologi Rolex da comprare con 1.000 euro, nuovi o usati?

Esistono Rolex da 1000 euro? Questa domanda all'apparenza scontata richiede in realtà una analisi approfondita per capire meglio come funziona l'attuale mercato Rolex legato al nuovo e al secondo polso.

Ovviamente la risposta alla domanda esistono Rolex in vendita a 1.000 euro è no, non ci sono orologi Rolex in commercio a questo prezzo, chiaramente non esistono Rolex nuovi a 1.000 euro e questi prezzi non sono comuni nemmeno sul mercato secondario.

Come noto, gli orologi Rolex costano tanto poiché realizzati con materiali di pregio e con una attenzione e cura per i dettagli non comune. Parliamo di orologi di lusso e come tali mantengono un prestigio nel corso degli anni, nella fascia di prezzo indicata non è dunque possibile acquistare nessun Rolex nuovo o usato, nemmeno "solo testa" ovvero solamente la cassa senza il bracciale.



Anche in caso di Rolex guasti o con movimenti da revisione, queste cifre non si raggiungono praticamente mai, soprattutto poi se parliamo di orologi realizzati con materiali preziosi. Il nostro consiglio dunque è quello di fare molta attenzione a cosa comprate, sia online che presso reseller fisici, evitate Rolex a prezzi troppo bassi e sopratutto fateci firmare sempre una dichiarazione di lecita provenienza del bene acquistato, in particolar modo se l'orologio è privo di garanzia e corredo.