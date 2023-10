Esistono orologi Rolex a batteria al quarzo o sono tutti falsi?

Esistono orologi Rolex a batteria? E' questa una domanda meno scontata di quanto si pensi, sono in molti a chiedersi se la Maison ginevrina abbia mai prodotto orologi al quarzo e se siano in vendita attualmente orologi Rolex al quarzo.

La risposta è sì, esistono orologi Rolex al quarzo ma questi non sono più in produzione. Si tratta del modello Rolex Oysterquartz, prodotto negli anni '70 e '80 e che dunque possiamo oggi classificare come vintage. Nessun orologio Rolex moderno invece è equipaggiato con una batteria o movimenti al quarzo, come specificato dalla stessa Maison:

"Gli orologi Rolex sono animati da un rotore Perpetual che oscilla delicatamente grazie ai movimenti del polso, trasferendo la sua energia alla molla motrice. Una volta tolto dal polso, l’orologio mantiene la sua riserva di carica per circa due giorni, a seconda del modello. Per farlo ripartire è sufficiente ricaricare il movimento manualmente."

Dunque non troverete orologi come Submariner, Daytona, Datejust, Explorer o Oyster Perpetual a batteria, nessuno dei moderni orologi Rolex è disponibile con movimenti alimentati al quarzo, dunque prestate attenzione in caso doveste incappare in annunci di vendita che propongono modelli di orologi Rolex molto popolari con batteria, in questo caso si tratta di orologi Rolex falsi non originali.

Se avete appena comprato un orologio di lusso svizzero, ecco come funziona e cosa copre la garanzia Rolex, della durata di 5 anni e valida in tutti i concessionari Rolex del mondo.