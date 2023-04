Esiste davvero il gelato agli ultrasuoni? Ecco quali sono i suoi vantaggi

Negli ultimi giorni, grazie a una popolarissima trasmissione radiofonica italiana, è partito un nuovo e curioso trend: molti si stanno chiedendo se esista davvero il gelato agli ultrasuoni. Che vantaggi porta questa lavorazione? Cerchiamo di fare chiarezza...

L'applicazione degli ultrasuoni di potenza sul gelato è effettivamente una nuova tecnica di lavorazione industriale che porta a diversi vantaggi pratici: in teoria il gelato che viene sottoposto a questo trattamento presenta cristalli di dimensione ridotta rispetto al solito e congela più in fretta. La cosiddetta "sonicazione" del gelato dovrebbe dunque migliorarne la qualità e lasciare una migliore sensazione in bocca a chi lo degusta, il tutto con costi di produzione inferiori da parte di chi lo produce.

Secondo una ricerca portata avanti nel 2008 dagli studiosi Mortazavi e Tabatabaie, gli ultrasuoni possono ridurre il tempo di congelamento del gelato del 30% dopo un trattamento di "sonicazione" di 20 minuti. Di fatto il processo evita che durante la fase di preparazione e congelamento vadano a formarsi grandi cristalli di ghiaccio, tutti gli ingredienti così si distribuiscono in maniera uniforme e allo stesso tempo subiscono la pastorizzazione - che aiuta a conservare il prodotto. Il gelato che si ottiene ha una consistenza liscia e promette di lasciare una buona sensazione in bocca.



Se al gelato preferite i dolci asiatici, ecco come preparare velocemente i mochi con fragola e cocco.