Una Escape Room per tutta la città: l'idea che trasforma Milano in un'arena

L'esperienza di una mega Escape Room high-tech per le strade di Milano: è questo il nuovo obiettivo di Sato Code, che punta a diventare un riferimento tra i giochi di questa tipologia, espandendo i confini di questo concept al di fuori di una singola stanza.

Come spiega l'azienda, si tratta di "un'escape room a cielo aperto [...] che presenta sfide di diverso genere in un gioco immersivo e senza confini". Per le strade del capoluogo lombardo, i giocatori potranno scoprire e scandagliare vie più o meno conosciute, monumenti e tanto altro ancora, alla ricerca di indizi per completare le prove in codice del gioco Sato Code, disponibile sia sull'App Store di Apple che sul Play Store per Android. Un nuovo concetto di gamification, dunque, che ci invita a esplorare anche i punti più nascosti della città, incluse le bancarelle per le strade e i negozi, in un grande spettacolo multiplayer in un misto tra reale e virtuale.

Potrete giocare in squadre composte da 2 a 4 membri, mentre il percorso che sceglierete di intraprendere e le decisioni che prenderete durante il gioco vi porteranno a esiti differenti, per un divertimento unico in tutti i sensi. Sempre il team dietro al gioco ci tiene a sottolineare che, sebbene gli enigmi siano impegnativi, non sono impossibili e sicuramente "mai banali, la lunghezza del gioco è quella giusta - che permette di tenere l’adrenalina alta fino alla risoluzione del gioco - le strade lungo cui si snodano i percorsi sono scelte con attenzione e le installazioni che fanno parte del gioco sono realizzate a mano dal nostro team di creativi game designers".

Dopo Bergamo Città Alta e Padova, l'esperienza di Milano avrà una trama più "underground", ma non temete di finirlo troppo in fretta: è già in fase di sviluppo un secondo Sato Code milanese a City Life!