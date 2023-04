Erling Haaland firma con Nike: sarà il nuovo volto del numero 9

Nike Football ha annunciato tramite i propri canali social che l’attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha firmato una partnership di sponsorizzazione che fa seguito a quella precedente scaduta a Gennaio 2022.

Nel comunicato, in cui Nike ha dato il benvenuto nel suo roster alla superstar norvegese, viene evidenziato il “record di gol che ha cementato il suo status come futura superstar calcistica”.

Haaland si aggiunge a Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin De Bruyne, Megan Rapinoe e Sam Kerr nella roster Nike, che cita “l’ascesa senza precedenti attraverso il calcio europeo per club, completa di un ritmo sbalorditivo di gol da record e consolida la sua impronta sul futuro del gioco del calcio”.

Nel comunicato non si parla di cifre, ma a giudicare dai rumor emersi in rete il bomber norvegese avrebbe siglato un accordo da 20 milioni di Sterline a stagione per oltre dieci anni, che darà il via ad una nuova era per lo storico numero 9 che in precedenza era stato sponsorizzato anche da Ronaldo il Fenomeno.

Non è un caso infatti che questo accordo di sponsorizzazione sia accompagnato da una nuova campagna di comunicazione che guarderà ai giovani, a cui lo Swoosh trasmetterà i valori sani dello sport usando il volto di Haaland.

Sempre dal fronte del marchio d’abbigliamento sportivo, di recente Nike e Tiffany hanno lanciato le nuove sneakers che sono andate ovviamente subito sold out.