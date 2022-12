Erin Doom è l'autrice del libro più venduto in Italia nel 2022, ma non si sa chi sia

“Fabbricante di Lacrime” di Erin Doom è il libro più venduto in Italia del 2022 ed anche su Amazon è stabilmente tra le prime posizioni nella classifica dei best seller. Tuttavia, nonostante sia uno dei casi editoriali più eclatanti degli ultimi anni, l’identità dell’autrice non è nota.

Nonostante lo pseudonimo inglese, l’autrice è italiana. Under 30, ha esordito su Wattpad con il nickname DreamsEater dove ha racimolato 6 milioni di lettori prima di diventare popolare su TikTok grazie al passaparola tra i più giovani.

Le poche informazioni che si sanno sul suo conto non sono arrivate tramite leggende metropolitane, ma attraverso delle interviste che la scrittrice ha concesso telefonicamente, dove ha anche raccontato di essere laureata in giurisprudenza nel 2021. A Repubblica ha spiegato che la scelta di utilizzare uno pseudonimo è legata al fatto che la scrittura sia nata come una passione, ed ha deciso di adottare un nickname per tenere separata la vita privata dall’ambito creativo. Parlando del successo ottenuto si è detta sorpresa, ma nonostante ciò ha voluto precisare che lo pseudonimo resterà anche in futuro ma non per creare aloni di mistero o per ragioni di marketing, ma per una questione di privacy.

Matilde, è questo il nome di “Erin Doom”, è diventata famosa però anche per l’approccio adottato con la pubblicazione dei suoi scritti. “Fabbricante di Lacrime” infatti è stato pubblicato su Wattpad a puntate, ottenendo oltre 1 milione di visualizzazioni: solo successivamente la giovane scrittrice ha deciso di autopubblicarlo su Amazon. Il passaparola tra i suoi follower di Instagram l’ha fatto schizzare al primo posto, attirando le attenzioni della casa editrice Magazzini Salani che nel 2021 l’ha pubblicato in maniera tradizionale (lo trovate su Amazon a 15,10 Euro). Tale versione include degli extra rispetto alla controparte di Wattpad.



Di recente sempre tramite Instagram Erin ha annunciato anche l’arrivo in Romania del suo libro più famoso: “vi sono grata della fiducia con cui siete sempre presenti, anche durante tappe come questa. Ci saranno altre piccole sorprese che condividerò con voi al momento opportuno, nel frattempo, come sempre” ha scritto.