Eric Clapton torna in Italia: una data al Lucca Summer Festival a Giugno

Un altro nome si aggiunge al cartellone del Lucca Summer Festival. Gli organizzatori del festival infatti hanno annunciato che il 2 Giugno 2024 salirà sul palco Eric Clapton, tra le mura storiche.

Il leggendario chitarrista inglese, Slowhand, aprirà infatti il Festival con un esclusivo concerto tra le mura di Lucca, per l’unico concerto italiano di questo tour 2024. Eric Clapton proporrà insieme alla sua band i più grandi successi della sua leggendaria carriera, inclusi i pezzi composti insieme ai Cream, Derek and The Dominos e Yarbirds, oltre che da solista.

I biglietti saranno in vendita in presale da mercoledì 3 Aprile alle ore 10 su Virgin Radio, fino alle 23:59 di giovedì 4 Aprile. La vendita generale invece partirà venerdì 5 Aprile 2024 alle ore 10 su ticketone.it. Per tutte le informazioni sulle prenotazioni per le persone con disabilità vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del Lucca Summer Festival.

Insomma, un altro grande appuntamento con la musica live in questa ricchissima estate che vedrà anche Bruce Springsteen salire sul palco di San Siro.

