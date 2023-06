Eric Cantona si dà alla musica: annunciato il tour 'Cantona Sings Eric on Stage'

L’ex attaccante del Manchester United e della nazionale francese, Eric Cantona, si dà alla musica, ed ha deciso di fare le cose in grande. Con un annuncio a sorpresa, infatti, l’ex stella dei Red Devils ha svelato che terrà un tour sia nel Regno Unito che in Europa.

Il tour “Cantona Sings Eric on Stage” toccherà Manchester, Londra e Dublino ad ottobre prima di fare tappa in tutta Europa. Il 2 Giugno 2023 sarà pubblicato anche il suo singolo di debutto.

“L’anno prossimo suonerò con una band, ma per ora sto iniziando con un pianoforte modesto che suonerò in luoghi intimi. Inizierò a Manchester perché è una città che mi è rimasta dentro per il calcio, certo, ma anche per l’atmosfera generale” ha commentato Cantona, che però non ha nemmeno svelato che tipologia di musica proporrà ai presenti. Probabile si tratti di un mix di cover e canzoni originali.

Le prevendite sono già aperte, mentre dal 2 Giugno prenderà il via la fase di vendita pubblica sul sito web ufficiale di Live Nation Uk. Al momento non sembrano essere state annunciate tappe anche in Italia.