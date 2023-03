Entro il 2035 più della metà della popolazione mondiale sarà in sovrappeso

In un nuovo rapporto, la World Obesity Federation ha avvertito che più della metà della popolazione mondiale sarà obesa o in sovrappeso entro il 2035 se non si interviene: ad essere colpiti saranno quattro miliardi di persone, un dato in aumento soprattutto tra i bambini.

Nel documento si legge che i paesi a basso o medio reddito in Africa ed Asia saranno quelli che registreranno gli aumenti maggiori, con costi in aumento a più di 4 trilioni di Dollari all’anno entro il 2035.

Il tasso di obesità tra bambini ed adolescenti dovrebbe raddoppiare rispetto al 2020, sia tra i ragazzi che le ragazze. Un campanello d’allarme importante, che è stato suonato dal professor Louise Baur, il quale ha esortato i paesi ad agire contro questa “tendenza preoccupante”. Secondo Baur, “i governi e i responsabili politici di tutto il mondo devono fare tutto il possibile per evitare di trasferire i costi sanitari, sociali ed economici alle giovani generazioni” , cercando di scardinare i fattori di fondo che “contribuiscono all’obesità”.

Tra i motivi di questo trend vengono citate le tendenze a scegliere alimenti maggiormente trattati, ma anche uno stile di vita più sedentario, politiche deboli per l’approvvigionamento alimentare, il marketing ed i servizi sanitari che non sono in grado di educare le persone a stili di vita più sani.

Questo incremento del tasso di obesità avrà un impatto importante anche sull’economia globale, pari al 3% del prodotto interno lordo globale. Negli ultimi tempi si sono affacciati al mercato molti servizi per spingere l’attività fisica: un esempio lampante è rappresentato da Fitness+ di Apple, di cui abbiamo parlato su queste pagine.