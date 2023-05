Enorme collezione vintage di Star Wars all'asta: venduta per 370.000 Euro!

Mentre tutti i fan della Galassia Lontana Lontana aspettano con ansia la trilogia sequel diretta da Rian Johnson, un appassionato del mondo di Guerre Stellari sembra aver deciso di pagarsi la pensione vendendo la sua collezione di memorabilia dedicata a Luke Skywalker, Darth Vader e Han Solo. I prezzi sono da capogiro!

Stando a quanto riporta HypeBeast, la collezione è stata venduta per la bellezza di 322.000 Sterline nel Regno Unito, ovvero circa 370.000 Euro al cambio attuale. Si tratta di una delle collezioni di Star Wars più costose di sempre, il cui valore finale all'asta sarebbe però pari a ben 10 volte il prezzo singolo di tutti i cimeli che compongono il lotto.

Gran parte della memorabilia messa all'asta risale alla prima trilogia cinematografica di Star Wars, ed è stata dunque messa in vendita tra il 1977e il 1983. Il pezzo singolo più costoso dell'intero lotto, con un valore unitario di ben 11.400 Sterline (circa 13.000 Euro) è una figure di Anakin Skywalker della serie "The Power of the Force" di Kenner, ispirata al personaggio di "Il ritorno dello Jedi". Il prezzo stimato della miniatura, però, era di sole 5.000 Sterline, ossia 5.800 Euro.

Tra gli altri cimeli della collezione abbiamo poi una miniatura di una guardia di sicurezza de "Il Ritorno dello Jedi", venduta a circa 6.000 Sterline a fronte di un prezzo stimato di sole 300 Sterline, un playset della Taverna Mos Eisley, battuto a 4.320 Sterline contro il prezzo stimato di circa 500 Sterline, e un drone AT-AT della linea "The Power of the Force" di Kenner, battuto a 5.280 Sterline a fronte di un prezzo stimato di 2.000 Sterline.

L'asta, insomma, dimostra che il prezzo dei cimeli di Star Wars sta aumentando rapidamente, e che le stime degli esperti andrebbero probabilmente riviste al rialzo: merito sicuramente del nuovo slancio vitale della serie dopo gli annunci dalla Star Wars Celebration di aprile, ma anche dell'amore sconfinato che i fan (anche quelli di vecchia data) continuano a dimostrare per la saga.