Enjoy The Chaos: Grimes sta delineando il futuro della musica con l'IA?

Già qualche giorno fa, Grimes aveva parlato della possibilità di usare la sua voce attraverso l’IA per creare canzoni. Oggi, l’artista canadese ha lanciato il suo progetto che permette di utilizzare il suo timbro vocale per generare canzoni utilizzando l’IA.

Il progetto Elf.Tech è ancora nella fase beta e prevede delle regole molto chiare anche in termini di proprietà intellettuale e copyright. Attualmente, è disponibile solo una gamma di tracce acapella di Grimes preregistrate, ma gli utenti hanno la possibilità di crearne e caricarne altre.

Elf.Tech funge anche da aggregatore: è possibile caricare i brani per distribuirla ai DSP per 9,99 Dollari all’anno. Coloro che caricano una registrazione basata sul modello “GrimesAI-1 voiceprint” devono condividere le royalties secondo i termini e condizioni.

“I creatori devono avere il diritto legale su tutti gli elementi della loro registrazione distribuita, ad eccezione dell'impronta vocale GrimesAI-1. Né Grimes né CreateSafe, Inc. sono legalmente responsabili per i creatori che caricano elementi che non gli appartengono” si legge nelle condizioni pubblicate direttamente sul sito ufficiale.

Secondo molti, questo potrebbe davvero essere il futuro della musica, ma sarà davvero così?