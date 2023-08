Emirates, che lusso i nuovi kit di cortesia! C'è la firma di Bulgari

Dopo aver scoperto l'incredibile servizio al cliente del volo di linea più lungo al mondo, è ora un'altra compagnia a dare sfoggio di opulenza e sfarzo, benché in un modo mai visto prima. Nelle scorse ore, infatti, Emirates ha lanciato il suo nuovo kit di cortesia per viaggiatori in Business e Prima Classe: che lusso!

Come spiegano i colleghi di Falstaff Travel, i nuovi kit di cortesia di Emirates sono stati realizzati in collaborazione con Bulgari, una delle maison del lusso più note in Italia e nel mondo. Non è un caso che, appena dopo essere stati annunciati, i kit di Emirates siano già stati insigniti di un riconoscimento Skytrax, che in passato ha più volte premiato la linea aerea araba come "Miglior operatore mondiale di voli".



In totale, Emirates e Bulgari hanno realizzato 8 kit di cortesia, destinati ai passeggeri della Prima Classe e della Business Class dell'azienda. Ovviamente, saranno i viaggiatori in Prima Classe a ricevere i pacchetti più lussuosi, anche se la proposta per i clienti business non scherza di certo. Ovviamente, il contenuto di ciascun kit è pensato per rendere indimenticabile ogni volo con la compagnia araba.



Comuni a entrambe le classi sono gli oggetti di base, necessari anche per ragioni igienico-sanitarie, come spazzolino da denti, dentifricio e deodorante, imprescindibili per qualsiasi volo di lunga durata, specie quando ai passeggeri tocca passare la notte in quota. In aggiunta, i clienti di Business Class possono aspettarsi dei fazzoletti e una serie di campioni di profumo di Bulgari, con dei kit diversi per ciascuna rotta aerea.



In Business Class, inoltre, i kit comprenderanno due eau de toilette della linea OMNIA di Bulgari, un'emulsione per viso e corpo all'ametista della stessa linea, un balsamo labbra e uno specchio realizzato in materiali completamente sostenibili, a cui si aggiunge anche una spazzola pieghevole. Tutti quanti gli oggetti del kit sono contenuti in una valigetta di pelle vegana che può essere di colore nero e lilla o bianco e beige.



In prima classe, le valigette restano identiche, così come il loro contenuto di base. Tuttavia, i viaggiatori che spenderanno di più per il proprio aereo riceveranno un secondo specchio targato Bulgari ricoperto d'oro, una fiaschetta da 30 ml del profumo Bulgari Le Gemme o Gyan Eau, insieme alla rispettiva emulsione per viso e corpo. Sui voli Airbus A380, inoltre, sarà fornito anche un apposito kit da doccia da utilizzare nei bagni di prima classe dell'aereo.