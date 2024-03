Eminem ha smontato una popolare teoria sul video musicale di 'My Name Is'

“My Name Is” è sicuramente uno dei video musicali più famosi di sempre, nonché il primo registrato da Eminem dopo la firma con una major. In occasione dei 25 anni della traccia, il rapper ha pubblicato un “Making Of” in cui ha svelato alcuni segreti del video.

Eminem nella fattispecie ha spiegato che il video ha rappresentato per lui “un grande momento” in quanto si trattava del secondo video musicale ad alto budget. “È stato davvero un grosso problema sperimentare un palcoscenico, una troupe completa e tutte le cose che derivano dal girare qualcosa su quella scala. È stata una curva di apprendimento davvero enorme vedere come appariva una grande produzione di Hollywood” ha affermato Em.

Ovviamente non mancano i retroscena più divertenti: Eminem ha ovviamente smentito la teoria secondo cui abbia assunto ecstasy durante le riprese delle scene in cui era vestito da Bill Clinton. Em ha anche scherzato sulla scena del manichino n cui un ventriloquo lo fa rappare: la produzione si è affidata a Gheorge Murasan, che era alto 2,3 metri, quanto bastava per far sembrare Eminem un manichino quando si sedeva sulle sue ginocchia.

Il video musicale è stato realizzato con il regista Philip Atwell ed ancora oggi è è uno dei più popolari.