Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: qualcuno ha previsto la battaglia (rap) nel 2018!

Sono ormai passati diversi anni dal nostro approfondimento legato al mondo dei video musicali sull'informatica, la tecnologia e la programmazione. Oggi come allora, però, il canale di Epic Rap Battles of History è tra i più amati al mondo. E se vi dicessimo che i suoi creatori hanno previsto il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg?

Come forse saprete, la cage fight tra Elon Musk e Mark Zuckerberg non è solo realtà, ma si terrà in una location italiana, forse addirittura al Colosseo. Un esito del tutto imprevedibile per quella che sembrava essere l'ennesima "sparata" del CEO di Twitter, che aveva rivolto tutto il suo astio contro il rivale Mark Zuckerberg dopo il lancio di Threads by Instagram, una piattaforma social testuale del tutto simile a Twitter.

E se qualcuno avesse previsto il match tra i due magnati già nel lontano 2018? Ebbene sì: proprio Epic Rap Battles of History, quattro anni e mezzo fa, ha pubblicato il video "Elon Musk vs. Mark Zuckerberg. Epic Rap Battles of History", che potete vedere anche in cima a questa notizia. Il video ha raccolto ben 35.500.000 visualizzazioni negli ultimi anni, ma ha ripreso a crescere rapidamente nelle ultime settimane, quando l'ipotesi di uno sconto (non rap) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si è fatta via via sempre più probabile.

Ovviamente, il video è una parodia dei CEO di Tesla e Meta, e vede i due rapper Nice Peter e EpicLLOYD, i fondatori del canale e protagonisti di altre grandi battaglie rap, interpretare rispettivamente Mark Zuckerberg e Elon Musk. In passato, il canale ha pubblicato anche le battaglie rap tra Steve Jobs e Bill Gates, tra Steven Spielberg e Alfred Hitchcock (e Quentin Tarantino, Stanley Kubrick e Michael Bay), nonché tra Superman e Goku, per citarne alcune.