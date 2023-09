Altro che Elon Musk: sarà questo set LEGO Ideas a portarci sul Marte!

Il portale LEGO Ideas è una miniera senza fondo di idee brillanti. Dopo che la lampadina Pixar Luxo Jr. è passata su LEGO Ideas, raccogliendo i 10.000 "like" necessari a essere presa in considerazione per la pubblicazione, anche un set che replica i sistemi di lancio della NASA è arrivato al traguardo dei 10.000 Supporters.

Il set, intitolato "Sistema di lancio spaziale della NASA: verso la Luna e Marte", è stato pubblicato su LEGO Ideas dall'utente NASA RocketBuilder (che si è già reso noto per alcune bellissime costruzioni a tema spaziale). La pubblicazione del diorama risale all'8 agosto 2022, perciò il set ha richiesto circa un anno per raggiungere i 10.000 Supporters necessari perché LEGO ne consideri la pubblicazione.



Per la verità, il prodotto è già stato selezionato come "Scelta dello Staff" a novembre 2022, il che sembra spianargli la via verso la pubblicazione nel giro dei prossimi anni - ammesso che LEGO e la NASA riescano a trovare un accordo sullo sfruttamento dei diritti editoriali connessi al prodotto. In ogni caso, la discussione sul thread del set è molto accesa, dal momento che esso è riuscito a racimolare ben 500 commenti o poco meno sull'apposito portale.



Come il set LEGO del Saturn V, anche quello del NASA Space Launch System è in scala 1:110 e comprende la navicella spaziale Orion MPCV con tanto di equipaggio (4 minifigure in totale). La navicella Orion MPCV è stata pensata per riportare l'Uomo sulla Luna nel 2025 e, se tutto andrà secondo i piani, per permettere all'agenzia spaziale degli Stati Uniti di mettere piede su Marte nei primi anni della prossima decade.



Il prodotto, composto dalla bellezza di 1.745 pezzi, è alto circa 89 centimetri, perciò farà sicuramente un figurone nelle collezioni di tutti gli appassionati. Ciò che più colpisce, però, è che la navicella è completamente modulare e può essere suddivisa nelle parti che si distaccano da essa durante il lancio, come potete vedere dalle immagini a corredo di questa notizia.