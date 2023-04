Elon Musk non è l'uomo più ricco del mondo: scalzato a sorpresa nella lista Forbes 2023

Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo. La classifica dei miliardari di Forbes 2023 conferma che il CEO di Tesla, SpaceX e, da qualche mese, anche Twitter, è stato scalzato da un altro grandissimo imprenditore, questa volta di origini francesi.

Stiamo ovviamente parlando di Bernard Arnault, patron di LVMH, l'enorme conglomerato della moda e del lusso francese che, pur considerandosi ancora "a gestione famigliare", comprende la bellezza di 75 marchi diversi, tra cui troviamo Christian Dior, Louis Vuitton e Tiffany. Solo nel 2022, il gruppo LVMH ha ricavato 79,2 miliardi di Euro e, a differenza dei colossi dell'hi-tech come le aziende di Musk, ha assunto 196.000 nuovi dipendenti.

Arnault è il primo imprenditore francese ai vertici della classifica stilata da Forbes, con un patrimonio stimato di 211 miliardi di Dollari: si tratta di un aumento del 18% rispetto allo scorso anno, che in termini assoluti si configura come un incremento di 53 miliardi di Dollari del capitale posseduto dal tycoon rispetto a fine 2021.

Scivola invece Elon Musk, che nell'ultimo anno, complice la crisi economica dell'hi-tech, perde 39 miliardi di Dollari. Secondo Forbes, il grosso della riduzione del patrimonio del CEO di Tesla dipenderebbe dal suo accordo per l'acquisto di Twitter, raggiunto in maniera rocambolesca e che lo ha costretto all'ultimo a vendere 28 miliardi di Dollari di azioni di Tesla per aggiudicarsi il social network. Attualmente, dunque, il patrimonio di Musk si attesta attorno ai 180 miliardi di Dollari, 30 in meno di Arnault.

Terzo posto per il fondatore di Amazon Jeff Bezos, con un patrimonio di 114 miliardi di Dollari. Bezos è anche l'ultra-ricco che negli ultimi dodici mesi ha visto calare in modo più pronunciato la sua ricchezza, in gran parte collegata alle fortune e alle sfortune dell'e-commerce che ha fondato: le azioni di Amazon, infatti, sono crollate del 38% negli ultimi dodici mesi.