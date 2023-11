Ellie Goulding stasera 2 Novembre in concerto al Fabrique di Milano: la scaletta

Arriva stasera, 2 Novembre 2023, al Fabrique di Milano l’“Higher Than Heaven” Tour di Ellie Goulding. La cantante inglese si esibirà nel club della città milanese per proporre le canzoni tratte dall’ultimo album, che dà il nome al tour, ma anche dai precedenti.

Sulla base della scaletta proposta negli altri concerti del tour, la setlist dovrebbe essere la seguente:

Better Man

Outside (Calvin Harris cover)

Power

Higher Than Heaven

How Deep Is Too Deep

Midnight Dreams

Still Falling for You

My Blood (acustica)

Frozen (Madonna cover)

Lights

Starry Eyed

I Need Your Love (Calvin Harris cover)

Joy

Anything Could Happen

Miracle / Miracle (Hardwell Remix) (Calvin Harris & Ellie Goulding cover)

Love Me Like You Do

Burn

Il concerto dovrebbe iniziare intorno alle 21 per finire alle 22:30 circa. Ovviamente non sono escluse sorprese. La data in questione sarà l’unica dell’artista britannica nel nostro paese.

I biglietti sono in vendita direttamente su Ticketone: è possibile acquistarne quattro per ciascun account. Essendo il Fabrique un posto con ristretta capacità, è disponibile solo il ticket per il Posto Unico, che ha un prezzo di 46 Euro.