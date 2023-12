Effetto sold out: i tasti psicologici su cui fanno leva i brand

Siete in attesa accaparrarvi quel pezzo esclusivo? Gli sconti di fine anno/stagione/festività possono essere una scusa, dove anche i più restii ad aprire il portafoglio potrebbero essere risucchiati nel vortice dell'effetto sold out.

Parliamo di quella sensazione di urgenza e di esclusività di accaparrarsi un prodotto che è quasi o del tutto esaurito. Ma come funziona questo meccanismo e perché ne siamo catturati in maniera così efficace?

L’effetto sold out si basa su due principi psicologici: la scarsità e la prova sociale. La scarsità è la percezione che una risorsa sia limitata e quindi più preziosa. La prova sociale è la tendenza a seguire il comportamento degli altri, soprattutto quando si è incerti o si vuole appartenere a un gruppo.

Questi due principi si combinano quando si vede che un prodotto è molto richiesto e che poche persone riescono ad averlo. In questo modo, il prodotto diventa più attraente e si attiva una sorta di competizione per ottenerlo prima che sia troppo tardi.

Questa strategia consiste nel creare hype (strategia che si utilizza per alimentare grandi aspettative su un evento, un personaggio o un prodotto), per poi venderlo in modo limitato e esclusivo, sfruttando la psicologia del consumatore.

L’effetto sold out è una tecnica molto usata soprattutto nel settore della moda e del lusso, dove i prodotti hanno una funzione identitaria e simbolica più che pratica. Infatti, questi prodotti non sono sempre necessari ma sono visti come un modo per esprimere il proprio stile, il proprio status e la propria appartenenza a un gruppo elitario. Avere un prodotto in sold out significa distinguersi dagli altri e sentirsi speciali.

Tuttavia, questo effetto ha anche dei rischi e dei limiti e può generare frustrazione e delusione nei consumatori che non riescono ad avere il prodotto. Compreso il meccanismo, riuscireste a resistere senza battere ciglio?