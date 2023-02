Gli edifici mai realizzati di Frank Lloyd Wright prendono vita grazie all'IA

Tutti conosciamo la Casa sulla Cascata di Frank Lloyd Wright: anche chiamata Casa Kaufman o Fallingwater, la villa è uno dei maggiori esempi di architettura organica del secolo scorso. Durante la sua vita, Wright ha progettato centinaia di edifici in tutto il mondo, ma altrettanti sono rimasti solo sulla carta. Ora, però, è l'IA a portarli in vita.

Un articolo pubblicato sullo Smithsonian Magazine, infatti, spiega che solo metà degli edifici di Wright sono stati costruiti, mentre il 50% dei progetti a cui l'architetto più famoso del Novecento ha lavorato sono rimasti sulla carta. Molti degli edifici effettivamente realizzati, poi, sono stati abbattuti, modificati e restaurati nel tempo, perdendo il loro aspetto originale.



Per questo, l'architetto, artista e storico spagnolo David Romero ha deciso di creare con l'IA le strutture mai realizzate di Frank Lloyd Wright. Sfortunatamente, non è chiaro se Romeo utilizzi un'IA generativa di immagini di uso comune (come Midjourney, per esempio) o se abbia realizzato un'Intelligenza Artificiale apposita, magari partendo da un modello di base open source. Ciò che sappiamo, però, è che l'IA di Romero crea delle rappresentazioni in 3D realistiche e fedeli ai progetti originali di Wright, così convincenti da farci pensare che essi siano stati costruiti davvero.



Per il momento, Romero ha realizzato circa 20 dei progetti incompiuti di Frank Lloyd Wright, che potete ammirare nelle immagini a corredo di questa notizia o sul sito web Hooked on the Past, realizzato dall'artista per il suo progetto. Tra le opere che hanno preso vita grazie all'IA troviamo la Broadacre City, una revisione del concetto stesso di città che va oltre gli spazi angusti, antropizzati e spesso invivibili delle metropoli moderne per incorporare elementi artificiali e naturalistici in un tutt'uno che risponde alle idee dell'architettura organica.



Altro esempio è l'Arizona Capitol Building, uno degli edifici più grandi mai progettati da Wright. La struttura, ideata nel 1957, è stata al centro di moltissime critiche, tanto a causa del suo design quanto per i costi che la realizzazione di un progetto simile avrebbe comportato allo Stato dell'Arizona. Infine, anche il National Life Insurance Building ha preso vita con l'IA, mostrandoci un enorme edificio in vetro, che con i suoi 25 piani avrebbe svettato sullo skyline di Chicago negli anni Cinquanta.