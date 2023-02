eBay: fino a 500 Euro di sconto con questo nuovo coupon attivo da oggi 20 Febbraio

eBay rinnova oggi le sue iniziative promozionali con una nuova offerta che fino al 1 Marzo 2023 permette di godere di uno sconto massimo di 500 Euro per ciascun account. Ad essere interessate sono diverse categorie di prodotti.

Di seguito i dettagli completi:

Codice: SPESA23

Valore Coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo: 500€

Sconto max totale per utente: 100€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Inizio: 20 febbraio 2023 ore 9:00

Fine: 1 marzo 2023 ore 23:59

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Si tratta di un coupon rivolto principalmente ai prodotti per la casa, ed infatti è compatibile su categorie come cibi e bevande, ricambi per lavastoviglie, pulizia e bucato ed articoli per cani e gatti.

Chiaramente, il codice bisogna inserirlo direttamente al momento del pagamento senza virgolette e sarà attivo fino alle 23:59 del 1 Marzo 2023.