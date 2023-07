eBay, ultimi giorni del 15% di sconto su prodotti per casa e giardino

Scadrà alle 23:59 del 30 Luglio 2023 lo sconto del 15% lanciato lo scorso 17 Luglio 2023 da eBay, che permette di ottenere la riduzione di massimo 200 Euro sull’acquisto di prodotti per giardino, arredamento per esterni, casa, arredamento, bricolage, cibi e bevande.

Di seguito le informazioni sul buono sconto:

Codice: FUORITUTTO23

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 17 luglio 2023 ore 9:00

Fine: 30 luglio 2023 ore 23:59

Per beneficiare della riduzione è necessario inserire il codice direttamente nell’apposito campo, al momento del pagamento. Rientrano solo i prodotti delle seguenti categorie:

Giardino e arredamento esterni

Casa, arredamento e bricolage

Cibi e bevande

I termini e le condizioni sono i seguenti:

Solo gli utenti registrati che hanno almeno 18 anni e che includono un indirizzo di spedizione situato in Italia possono beneficiare di questa offerta.

Il codice del buono sconto, la data di scadenza, lo sconto e, se applicabili, il prezzo di acquisto minimo e lo sconto massimo sono indicati ne Il mio eBay

su eBay.it e/o nelle comunicazioni ufficiali che ricevi da eBay e/o che puoi trovare sul sito.

Il buono sconto è valido dalla data di ricevimento, o dalla differente data di inizio indicata, sino alla data di scadenza, a meno che non venga annullato prima in conformità ai termini e alle condizioni.

Il buono sconto è valido solo se paghi con PayPal o Carta di credito o debito e il venditore accetta questo metodo di pagamento.

L'utilizzo del buono sconto potrebbe essere subordinato a un prezzo di acquisto minimo. Il prezzo di acquisto è il prezzo totale degli oggetti acquistati e non include le spese di spedizione e imballaggio e le tasse eventualmente non comprese nel prezzo dell'oggetto. Per ulteriori dettagli, vedi Il mio eBay e/o le comunicazioni ufficiali che ricevi da eBay e/o che puoi trovare sul sito. Vedi anche ‘Informazioni sul buono sconto.

Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all'importo del buono sconto, perderai la differenza.

Inserisci il codice del buono sconto nel campo Aggiungi i coupon quando richiesto durante la procedura di pagamento.

quando richiesto durante la procedura di pagamento. Il buono sconto può essere riscattato una sola volta, se non diversamente specificato.

L'importo massimo dello sconto potrebbe essere limitato. Per ulteriori dettagli, vedi Il mio eBay e/o le comunicazioni ufficiali che ricevi da eBay e/o che puoi trovare sul sito. Vedi anche ‘Informazioni sul buono sconto.

Il buono sconto potrebbe essere applicabile solo ad alcune categorie. Le sole categorie incluse o le eventuali categorie escluse sono indicate chiaramente nel buono sconto. Le categorie Monete e banconote (11116), Auto, moto e altri veicoli (9800) sono sempre escluse.

L'acquisto che effettui per riscattare il buono sconto deve essere conforme all'Accordo per gli utenti e alle regole di eBay.

Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto.

Il buono sconto non ha alcun valore monetario, non è trasferibile e non può essere inoltrato ad altri.

Il buono sconto è nullo nei casi in cui il suo utilizzo sia proibito.

Se hai diritto a ricevere un rimborso, nell'importo non sarà incluso il buono sconto o il suo valore. Riceverai solo l'importo che hai pagato.

eBay non rilascia alcuna garanzia in merito a prodotti o servizi forniti da terzi in relazione a promozioni a cui si applica il buono sconto.

eBay non può essere ritenuta responsabile della fornitura o della mancata fornitura di prodotti o servizi forniti da terzi correlati alla promozione a cui si applica il buono sconto, né di costi, danni, ritardi, perdite, spese o inconvenienti derivanti dall'utilizzo del buono sconto e/o dalla fornitura/mancata fornitura di prodotti o servizi forniti da terzi correlati alla promozione.

eBay si riserva il diritto di sospendere, apportare variazioni o annullare in qualunque momento questa promozione nel caso in cui si verifichino circostanze che, a suo giudizio, lo rendano necessario. eBay si riserva il diritto di aggiungere ulteriori termini e condizioni in merito a determinati aspetti di questa promozione. In entrambi i casi, ne darà pronta comunicazione agli utenti.

La promozione è organizzata da eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germania - Numero di Registrazione HRB13754P e partita IVA DE 200081785 - ("eBay"). eBay ha facoltà di realizzare la promozione tramite altre società del Gruppo eBay.

Compatibili anche i pagamenti con PayPal, Carta di Credito o Debito, mentre per quanto riguarda la lista dei negozi che partecipano allo sconto vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di eBay.

