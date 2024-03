EasyJet gioca d'anticipo: ecco i voli fino a marzo 2025, Natale incluso!

Se siete quel tipo di viaggiatore che preferisce non lasciare assolutamente nulla al caso, magari bloccando anzitempo anche delle tariffe interessanti, è arrivata la notizia che stavate aspettando.

Infatti, easyJet ha appena annunciato di aver reso disponibili i voli da ora fino al 2 marzo 2025: questo significa che se avevate intenzione di togliervi lo sfizio di un Natale al caldo del sole, stavolta non avete scuse e potrete programmarlo con largo anticipo.

Come spiega la compagnia, ci sarà la possibilità di andare ovunque, dalle capitali europee come Londra, Parigi, Amsterdam e Copenaghen fino alle mete più magiche per chi cerca la migliore atmosfera natalizia possibile, come i mercatini di Berlino, di Praga o di Vienna.

Chi vuole davvero piazzarsi sotto il sole e aprire i pacchi sotto una palma, potrà lasciarsi ispirare dal Marocco o dalle Canarie, obiettivo Lanzarote.

Tra i benefici di una programmazione anticipata c'è anche la possibilità di bloccare prezzi particolarmente vantaggiosi. Per andare a Marrakech da Malpensa, ad esempio, tra novembre e dicembre 2024 le tariffe oscillano intorno ai 30 euro a persona.

Se state ancora cercando una destinazione per l'estate del 2024, invece, potete dare un'occhiata alle migliori 20 spiagge del mondo secondo Lonely Planet, con interessanti opzioni sia in Europa che negli altri continenti.

