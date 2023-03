Abbiamo sempre più voglia di concerti: il fatturato di Live Nation vola

C’è sempre più voglia di andare ai concerti. A certificarlo è Live Nation, nella relazione annuale relativa all’anno che si è da poco concluso, in cui il settore ha registrato una forte crescita dopo la frenata legata alla pandemia.

A livello globale, la multinazionale ha visto crescere il suo fatturato del 45% rispetto al 2019, a quota 16,7 miliardi di Dollari: la divisione che si occupa dell’organizzazione degli eventi dal vivo è cresciuta del 66% rispetto al 2021 con oltre 43mila spettacoli che hanno attirato 121 milioni di spettatori.

A conferma di una voglia sempre crescente da parte degli utenti di affollare palazzetti, stadi ed arene per ascoltare i loro artisti preferiti, ci sono anche le proiezioni per il 2023, per cui Live Nation ha già incassato oltre 50 milioni di Dollari con una crescita del 20% su base annua.

Il CEO Michael Rapino spiega che c’è “una domanda dei consumatori molto forte a livello globale, che non mostra segni di cedimento”: per gli spettacoli in programma nel 2023 a febbraio risultano venduti già 50 milioni di ticket, in aumento del 20% rispetto allo scorso anno, con una crescita internazionale del 25%.

La stagione estiva 2023 di concerti in Italia si preannuncia ricchissima di eventi: a quali parteciperete?