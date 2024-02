C'è un orologio con quadrante Tiffany che vogliono tutti, anche tu e costa meno di 80€

Casio MTP-B145D-2A1VEF vi fa venire in mente qualcosa? Probabilmente no, la sigla non aiuta a identificare rapidamente questa referenza della casa giapponese, tuttavia siamo certi che anche voi state desiderando da mesi questo orologio.

Parliamo del Casio Tiffany, così chiamato in onore del quadrante turchese che riprende l'iconico colore simbolo della Maison del lusso americana. La prima azienda a rendere popolare il "dial Tiffany" è stata Rolex con il suo Oyster Perpetual, altri produttori hanno poi seguito a ruota proponendo orologi di lusso con questo quadrante dal colore iconico.

Si parla però di orologi di lusso con un prezzo di listino di diverse migliaia di euro e che finiscono per essere rivenduti al doppio o al triplo sul mercato secondario. Casio MTP-B145D-2A1VEF è invece un orologio con quadrante Tiffany venduto al prezzo di 79.90 euro (ma su Amazon in questo momento costa 74.74 euro)... niente male vero? Casio Tiffany pesa 82 grammi, ha una cassa da 4mm in acciaio e il bracciale integrato sempre in acciaio, vetro minerale e movimento al quarzo alimentato da una batteria che garantisce fino a tre ore di autonomia. Casio MTP-B145D-2A1VEF è anche resistente all'acqua fino a 5 bar (quanto basta per nuotare al mare o in piscina, ma non utilizzatelo per le immersioni o i tuffi).

L'orologio è diventato virale sui social e l'hashtag #casiotiffany spopola su TikTok, Instagram e X. Se volete farlo vostro, non pensateci troppo perché potrebbe andare sold-out da un momento all'altro.