C'è un nuovo Blancpain x Swatch in città e vi piacerà tanto: quando esce e quanto costa

La collezione Bioceramic Fifty Fathoms Blancpain x Swatch si arricchisce con un nuovo modello denominato Ocean of Storms e in arrivo prestissimo, in vendita solamente nelle boutique Swatch selezionate. Ecco quanto costa Blancpain x Swatch Ocean of Storms, quando esce e dove potete comprarlo.

Il modello Blancpain x Swatch Ocean of Storms presenta cassa, lunetta e corona in bioceramica nera, nero è anche il quadrante con finiture soleil e datario tra le ore 4 e le 5. Indici, lancette e la scala della lunetta sono illuminati dal Super-LimiNova Grado A, materiale capace di assicurare una incredibile leggibilità al buio. La cassa ha un diametro di 42.3mm con uno spessore di 14.4mm, l'orologio è equipaggiato con movimento meccanico SISTEM51 di Swatch, Blancpain x Swatch Ocean of Storms è impermeabile fino a 50 fathom (91 metri), il vetro che protegge il quadrante è in materiale di origine biologica con rivestimento antrigraffio. Infine, il cinturino è realizzato con materiale riciclato provenienti da reti da pesca, impreziosito da fibbia, passanti e chiusura ad ardiglione in bioceramica nera. Il fondello trasparente in vetro zaffiro permette di ammirare le stampe della regione della luna Oceanus Procellarum (Oceano di Tempeste) e del nudibranco Okenia Luna.

Il nuovo orologio Swatch Scuba x Blancpain Ocean of Storms SO35B400 costa 400 euro ed è in vendita da giovedì 11 gennaio solamente nei negozi Swatch selezionati: in Italia i punti vendita sono due, ovvero gli Swatch Store di Via del Corso a Roma e in Corso Vittorio Emanuele a Milano.

Ricordiamo che i modelli della collezione Swatch x Blancpain non sono prodotti in tiratura limitata, gli store Swatch sono autorizzati a vendere un solo orologio a persona al giorno per negozio.