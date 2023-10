Dyson Supersonic, Airwrap e Corrale si colorano per celebrare il Giappone

Dyson ha annunciato l’arrivo in Italia delle nuove limited edition di Dyson Supersonic, Airwrap e Corrale, con cui ha celebrato i 25 anni di attività in Giappone. I colori Blush Pink, Mandarin e Verdigris aggiungono un tocco pop all’asciugacapelli, multi-styler e piastra per capelli.

La combinazione di colori è ispirata ai colori dell’aspirapolvere Dyson G-Force, la prima macchina prodotta da Dyson e venduta in Giappone negli anni ottanta.



Il rapporto tra Dyson ed il Giappone è di lunga durata: nella nazione negli anni 80 James Dyson ha venduto per la prima volta la tecnologia a ciclone sotto il nome G-Force, vincendo il premio dell’International Design Fair in Giappone nel 1991.



"Le nostre tecnologie sono pionieristiche e questo colore si ispira a un primo esempio del nostro uso innovativo del colore. Progettiamo e realizziamo i nostri colori, materiali e finiture per migliorare la tecnologia e l'esperienza complessiva del prodotto". ha detto Emma Sheldon, Vice Presidente, Dyson RDD Hair Care.



La gamma Ceramic Pop di Dyson per la cura dei capelli sarà disponibile per la stagione natalizia nei negozi selezionati Sephora e sul sito web di Sephora, a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli.