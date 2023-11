Dyson presenta lo styler Airwrap, con diffusore e spazzola rotonda

A pochi giorni dalla presentazione delle limited edition dei prodotti Dyson per celebrare il Giappone, Dyson svela oggi lo styler Airwrap con diffusore e spazzola rotonda grande per volumizzare i capelli.

Si tratta di una novità importante per la gamma, che sfoggia una nuova spazzola volumizzante rotonda per dare forma e volume, ma il diffusore aiuta anche a ridurre l’effetto crespo ed a definire onde, ricci e boccoli naturali.

Questi due nuovi accessori per lo styling (ovvero la spazzola volumizzante rotonda grande ed il diffusore) offrono maggiore versatilità, sia che si tratti di creare un look liscio morbido che naturale, sia che si vogliano realizare onde, ricci e boccoli naturali, senza provocare alcun danno.

La nuova spazzola volumizzante rotonda grande dà anche forma ai capelli e dona volume: le setole lunghe e sottili che convogliano l’aria profonda nei capelli per dare volume e corpo, creano tensione per modellare i capelli durante l’asciugatura. Su Dyson Airwrap debutta anche un diffusore di precisione che consente di ottenere ricci perfetti per simulare l’asciugatura naturale e ridefinita.

Il Dyson Airwrap è alimentato dal motore digitale Dyson V9 ed utilizza un flusso d’aria Coanda potenziato per ottenere ricci voluminosi, onde naturali e styling lisci dal finish spazzola e phon.

Il Dyson Airwrap multi-styler con i nuovi accessori è disponibile al prezzo di 549€.