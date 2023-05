Dyson ha misurato la qualità dell'aria dentro e fuori le scuole con uno zaino

Nell’ambito della campagna “La Scienza dell’Aria”, Dyson ha misurato per due settimane la qualità dell’aria dentro e fuori gli istituti scolastici e nel percorso casa-scuola per due settimane, grazie ad uno zaino in grado di rilevare gli agenti inquinanti.

I nove bambini hanno annotato quotidianamente in un diario le principali attività svolte fuori e dentro la casa, ed hanno avuto la possibilità di identificare e “rendere visibili” le sostane inquinanti come PM2.5, NO2 e COV.

Nei risultati preliminari dello studio, si sono osservati picchi d’inquinamento nella fascia mattutina durante il tragitto percorso dai bambini per andare a scuola, sia a piedi che sui mezzi pubblici come l’autobus. Nella fattispecie, è stata registrata un’alta concentrazione di PM 2.5 prodotta dal consumo dei freni dell’auto, che quando entrano a contatto con gli pneumatici con l’asfalto generano anche PM 10 che si aggiungono al biossido d’azoto emesso dai veicoli in circolazione. Grazie a ciò, i bambini hanno potuto identificare le rotte più pulite per raggiungere la scuola.

I bambini si sono accorti però che anche la cucina può essere responsabile del peggioramento della qualità dell’aria a seconda di come vengono cotti i cibi: durante tale fase è stato rilevato un aumento di PM 2,5 e VOC.

Nel fine settimana, quando i bambini si recavano fuori dalla città con le famiglie, è stata registrata una significativa riduzione dei livelli di biossido di azoto e della presenza di polveri sottili.

Di seguito i consigli che sono stati dati dagli ingegneri e che includono una serie di accorgimenti per ridurre l’esposizione all’inquinamento:

Se si verifica un fenomeno di inquinamento urbano (pioggia, polline, incendio), assicurati di rimanere in spazi chiusi e non aprire le finestre.

Sapevi che anche gli spazi verdi in città possono presentare alti livelli di inquinamento? Quando possibile cerca di spostarti dalla città e trascorrere del tempo in zone meno inquinate, come per esempio la montagna.

Cerca di percorrere strade più tranquille, lontane da traffico intenso, per ridurre l’esposizione all’inquinamento causato dai veicoli.

Se ti trovi in auto in una strada trafficata, tieni chiusi i finestrini per minimizzare l’entrata di aria inquinata nell’abitacolo.

Ci sono aree dove la qualità dell’aria è pessima a causa di attività industriali. Pensa a come le condizioni atmosferiche possono giocare un ruolo nell’esposizione all’inquinamento, il vento per esempio può trasportare gli inquinanti in direzioni diverse.

Quando possibile, cerca di evitare l’utilizzo di fonti inquinanti come candele profumate o deodoranti per ambiente.

Apri le finestre per favorire il ricircolo dell’aria quando l’inquinamento esterno è minore, per esempio la mattina presto o la sera quando circolano meno macchine per strada.

I metodi e i tempi di cottura e gli alimenti che scegliamo possono avere un impatto sull’inquinamento delle nostre case. La frittura, ad esempio, può rilasciare particolato fine e ultrafine, mentre grigliare la carne o tostare il pane può rilasciare nell’aria particolato e composti organici volatili. Anche alcuni prodotti utilizzati per la pulizia delle superfici possono contenere composti organici volatili: il limonene, uno dei composti che conferisce ai prodotti per la pulizia una profumazione agli agrumi, può reagire con l’ozono naturale in casa per creare formaldeide, un gas potenzialmente nocivo, 500 volte più piccolo rispetto al particolato PM 0,1 e particolarmente difficile da catturare.

Il progetto “La scienza dell’aria” è entrato nella Green Community del Piano Rigenerazione Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione per valorizzare e implementare i migliori progetti educativi dedicati alle scuole, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.