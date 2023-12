Quanto dura un profumo da 50 ml? Quanti spruzzi sono

I profumi sono sempre più costosi e spesso quando ci troviamo a comprare una nuova fragranza tendiamo ad optare per il formato da 50 ml, generalmente il più economico, ma non senza dubbi e perplessità. Il più diffuso è senza dubbio quanto dura un profumo da 50 ml? Ecco quanti spruzzi permette un flacone di questa capacità.

Quanti spruzzi sono un profumo da 50ml

Ovviamente la durata di un flacone di profumo dipende da tanti fattori, idealmente una boccetta da 50 ml può durare dai due ai tre mesi, difficilmente si supera questo lasso di tempo tenendo di una media spruzzi di due o tre al giorno.

Questo se il profumo è molto persistente, se invece la fragranza ha un odore debole e tende a non restare impressa a lungo sulla pelle, solitamente ci concediamo un maggior numero di nebulizzazioni, ovviamente consumando il flacone in un tempo più breve.

Tenete comunque presente che un profumo da 50ml potrebbe finire anche prima dei due mesi, in base come detto alla frequenza di utilizzo e anche alle condizioni meteo, le alte temperature potrebbero ad esempio far "svanire" la fragranza in poche settimane.

