Due turisti ubriachi hanno passato una notte sulla Torre Eiffel e nessuno se ne è accorto

Parigi è la città dell'amore, delle baguette e del buon vino. Attenzione però a non esagerare: tra la famosa Sindrome di Parigi e un bicchiere di troppo, potreste fare la stessa fine dei due turisti americani che, ubriachi marci, sono misteriosamente riusciti a dormire per un'intera notte sulla Torre Eiffel senza essere "beccati" dalla sicurezza.

La storia arriva dal Guardian, che spiega che i due turisti, entrambi americani e con qualche bicchiere di troppo nello stomaco, sarebbero riusciti ad evitare la security della Torre Eiffel, superare le barricate, salire per alcuni piani della torre e, infine, trovare un posto dove appisolarsi in attesa che i fumi dell'alcol svanissero.

Stando a quanto riportano i gestori dell'iconico monumento francese, i due ragazzi sono stati trovati "nelle prime ore del mattino" del 15 agosto dalla sicurezza della torre, dopo che si erano risvegliati e, passata la sbronza, avevano deciso di fare un tour "culturale" dell'attrazione, evitando così la lunghissima fila che solitamente si forma prima dell'apertura di quest'ultima, fissata ogni mattina alle nove in punto.

"Hanno raccontato di essere rimasti bloccati dentro la Torre Eiffel a causa della forte ubriacatura", hanno poi aggiunto ai microfoni dell'AFP le forze di polizia di Parigi, che hanno preso in custodia i due giovani. Le forze dell'ordine hanno aggiunto anche che i due "si trovavano in una zona normalmente chiusa al pubblico, ma non hanno costituito alcuna minaccia apparente alla sicurezza".

Pare che i due avessero comprato un biglietto per la Torre Eiffel il giorno prima, il 14 agosto, con un ingresso nel monumento fissato alle 22:40, poco prima della chiusura. Incredibilmente, i due, nonostante l'effetto dell'alcol (o, forse, grazie proprio a quest'ultimo), sono riusciti a rimanere all'interno della torre, eludendo i controlli di sicurezza dell'orario di chiusura. Probabilmente, i due si sarebbero nascosti in un'area normalmente chiusa del monumento per sfuggire alla security.

Dopo la loro bravata, però, i turisti americani si trovano ora di fronte a pesantissime accuse da parte della polizia francese. La loro presenza nella Torre Eiffel, infatti, ha fatto scattare immediatamente un'intera verifica del monumento per fini di anti-terrorismo, che ha impegnato i pompieri di Parigi per diverse ore. Il giorno prima che i due si intrufolassero nella torre, infatti, la polizia parigina aveva ricevuto ben due lettere che minacciavano un attacco terroristico contro il monumento, bollandole però come dei falsi.