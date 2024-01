Due fan hanno fatto causa a Madonna: 'concerti iniziati con 2 ore di ritardo'

Anche in Italia, i concerti che Madonna ha tenuto al Forum di Assago di Milano sono iniziati con un ampio ritardo, scatenando le proteste dei fan che sui social non le hanno mandate a dire alla regina del pop. Negli USA però l’hanno presa addirittura peggio e sono passati alle vie legali.

In particolare, due possessori dei biglietti, Michael Fellows e Jonathan Hadden, hanno presentato una class action in quanto i concerti di Madonna dello scorso dicembre al Barclays Center di New York sono iniziati con oltre due ore di ritardo rispetto alla data indicata sul biglietto. Sul ticket infatti era indicato 20:30 come orario del via al live, ma Madonna si sarebbe presentata sul palco alle 22:30.

Gli avvocati di Fellows ed Hadden, in una dichiarazione rilasciata a Billboard, scrivono che “le azioni degli imputati non costituiscono semplicemente una violazione dei loro contratti con i querelanti e i membri della class action, ma anche un esercizio sfrenato di pubblicità ingannevole, rappresentanza negligente e pratiche commerciali sleali e ingannevoli”. I legali osservano anche che la fine del concerto all’una di notte ha comportato non pochi disagi - anche di natura economica - per i partecipanti al concerto, i quali si sono di fronte ad un “trasporto pubblico limitato, condivisione limitata dei viaggi e/o aumento dei costi di trasporto pubblico e privato”. In alcuni casi i partecipanti sono “rimasti bloccati nel bel mezzo della notte”. Il documento completo può essere letto direttamente attraverso questo indirizzo.